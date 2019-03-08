Başkan Aktaş, yılmadan ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Şimdi Bucaspor'a destek olma zamanı. Yönetim, futbolcu ve taraftar el ele, kol kola verip başaracağız. Biz bu yola çıktığımızda Bucaspor'u hak ettiğimiz yere getireceğiz demiştik. Bu yolda azimle kararlılıkla, yılmadan ilerliyoruz. Pazar günü Yeni Çorumspor maçında takıma büyük destek verilsin. Çocuklarımız ellerinden geleni yapıp bir kez daha yüzümüzü güldürecek" diye konuştu.

DHA