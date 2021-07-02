Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra son 3 sezonda İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, İnegölspor ve 24Erzincanspor formalarını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu, kulüple 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşe imzaladı. Buca, tecrübeli futbolcuyla ilgili, "Bucaspor altyapısından yetişip profesyonel olan Abdullah Balıkuv ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak anlaşma imzaladık. Abdullah Balıkuv'a yuvana hoş geldin diyor, Bucaspor formasıyla çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

İZMİR, (DHA)