Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ercan, geçen sezon kiralık olarak Serik Belediyespor'da forma giydi. Genç savunmacı 2020-21'de 2'nci Lig'de 17 maçta oynayıp, 1 de gol attı. Isparta 32 Spor'u pazar saat 20.00'de Yeni Buca Stadı'nda ağırlayacak sarı-lacivertliler, bilet fiyatlarını indirimli olarak maraton tribün 2 TL, kapalı tribün 3 TL, VIP tribün 5 TL belirledi.

İZMİR, (DHA)