Bucaspor rakiplerine diş geçiremedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 hafta kala 27 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon alt sıralardaki rakiplerine karşı oynadığı maçları kazanamadı.

11 Nisan 2019, Perşembe 13:17
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Bucaspor rakiplerine diş geçiremedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 hafta kala 27 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon alt sıralardaki rakiplerine karşı oynadığı maçları kazanamadı. 

Kendisi gibi düşme potasında yer alan Fatsa Belediyespor'la sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, kurtuluş mücadelesi veren takımlardan Gölcükspor, Cizrespor ve Bağcılarspor'u yenemedi. 

Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, taraftarı önünde oynadığı maçı ise 3-1 kaybetti. Bucaspor'un Bağcılarspor'la oynadığı iki karşılaşma eşitlikle sona ererken, İzmir ekibi Gölcükspor'la da dış sahada 1-1 berabere kaldı. Alt sıralardaki takımlardan henüz 3 puan çıkaramayan Bucaspor 6 galibiyeti de genelde yukarıları hedefleyen takımlardan aldı. Tarihi dönemeçte olan Ege temsilcisinde teknik direktör Levent Eriş, Fatsa'da kazanıp lige tutunmak için ilk adımı atacaklarını söyledi.

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