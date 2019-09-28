İZMİR, (DHA)
PROFESYONEL liglerde 35 yıl mücadele ettikten sonra küme düşerek Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta sezona Buca İlçe Stadı'nda Çiğli Belediyespor'a 4-0 yenilerek başlayan Bucaspor, yarın saat 15.00'te Gebzespor deplasmanına çıkacak. Grupta ilk hafta Torbalıspor'a yenilen İzmirspor, aynı saatte Buca İlçe Stadı'nda Sultangazispor'u konuk edecek. Ligde 10. Grup'ta Çiğli Bld-Küçükyalı Yelken, Beşyüzevler-Torbalıspor, 7. Grup'ta Yatağanspor-Kestelspor, Konya Ereğli-Çal Bld, Denizli Sarayköy-Akşehirspor, Kepez Bld-Ortaca Bld, 8. Grup'ta Aliağa Futbol-Ayvalıkgüocü, Manisa Sanayispor-Sökespor, Bolvadin Bld-Salihli Bld, Bergama Bld-Bornova Yeşilova, Aydın Yıldızspor-Yunus Emre Bld maçları var.