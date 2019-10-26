Bucaspor evinde İzmirspor gurbette

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 5'te sıfır çeken son sıradaki Bucaspor, yarın saat 14.00'te evinde Yalova Kadıköy'le karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda seyircisiz oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Oynadığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet alan İzmirspor, İlimtepe Kullar 1975 ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.
Tüm maçların 14.00'te başlayacağı ligde program şöyle: 10. Grup; Gebzespor-Torbalıspor, Çiğli Bld-Sultangazi, 8. Grup; Bolvadin Bld-Sökespor, Bölmespor-Salihli Bld, Manisa Sanayi-Bergama Bld, Aydın Yıldız-Gönen Bld, Aliağa F-Bornova Yeşilova, Ayvalıkgücü-Yunus Emre Bld, 7. Grup; Denizli Sarayköy-Isparta 32, Sarayönü Bld-Karaman Bld, Ortaca Bld-Çal Bld, Konya Ereğli-Yatağanspor.