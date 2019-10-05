Bucaspor evinde İzmirspor gurbette

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta ilk 2 maçını kaybederek eksi 9 averajla son sıraya yerleşen Bucaspor, yarın evinde 3. sıradaki Bağcılarspor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk 2 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmirspor, İstanbul deplasmanında Atlasspor'la karşı karşıya gelecek. Lider Çiğli Belediyespor, Yalova Kadıköy'ün konuğu olurken; Torbalıspor, Yalovaspor'u ağırlayacak.
8. Grup'ta Sandıklıspor-Bergama Bld, Bölmespor-Aliağa Futbol, Yunus Emre Bld-Bigadiç Bld, Sökespor-Aydın Yıldızspor, Bornova Yeşilova-Manisa Sanayispor, Salihli Bld-Gönen Bld, 7. Grup'ta ise Ortaca Bld-Manavgat Bld, Çal Bld-Bucak Bld, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-Denizli Sarayköy, Karaman Bld-Yatağanspor maçları oynanacak. Tüm müsabakalar 15.00'te başlayacak.