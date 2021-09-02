İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu pazar günü iç sahada Isparta 32 Spor karşılaşmasıyla açacak Bucaspor 1928'in yeni formaları görücüye çıktı. Puma markası ile sponsorluk anlaşması imzalayan Bucaspor 1928, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. İlk formada sarı renk daha ağırlıklı kullanıldı ve üzerinde aşağıya doğru ince lacivert bir şerit bulunduruldu. İkinci formanın lacivert ve altın rengine sahip tasarımında yaka kısmındaki düğme ile detaylandırılması dikkat çekti. Üçüncü alternatif formada ise armada bulunan üzüm figürüne atıfta bulunarak beyaza ağırlıklı verildi.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, tasarımların yenilikçi ve modern bir anlayışla kentin değerlerine sadık kalarak oluşturulduğunu söyledi. Formaların aynı zamanda cesur bir dizayna sahip olduğunu belirten Aktaş, "Yenilikçi, sınırları zorlayan bir yaklaşım ile tasarım yaparken kentin değerlerine de sadık kalmayı ihmal etmedik. Taraftarlarımız günlük hayatta da formalarımızı giyebilecek. İnanıyorum ki bu camiaya gönül vermiş insanlar bu formayı çok beğenecek. Formalarımıza ilginin yoğun olmasını bekliyoruz. Yeni sezonda üstümüzde gururla taşıyacağımız formalar bize uğur getirsin. Yolun sonu yine şampiyonluğa çıksın" dedi.

FOTOĞRAFLI