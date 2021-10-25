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Bucaspor 1928'in rakibi Eyüpspor

Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak.

25 Ekim 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928'in rakibi Eyüpspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak.

Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi güçlü rakibini kupanın dışına iterek ligde deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı öncesi moral bulmak istiyor. (DHA)

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