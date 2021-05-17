İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazanarak final kapısını ardına kadar aralayan sarı-lacivertliler büyük avantajı cebine koydu. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sahalarında da kazanıp yola devam etmek istediklerini söyledi. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Deplasmanda galip gelmek avantaj. Ancak biz işimizi sıkı tutacağız, ciddiyeti elden bırakmayacağız. Bucaspor 1928 olarak önümüze büyük hedefler koyduk. Amacımız öncelikle finale ardından da 2'nci Lig'e yükselmek olacak. Çarşamba günü her zamanki gibi disiplinli, arzulu ve hırslı oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Takımıma inancım tam" dedi.