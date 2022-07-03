Gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve orta sana Furkan Çil'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1989 doğumlu forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Çil ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncularımıza Bucaspor ailesine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA