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Bucaspor 1928'den çifte takviye

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

03 Temmuz 2022, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928'den çifte takviye

Gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve orta sana Furkan Çil'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1989 doğumlu forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Çil ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncularımıza Bucaspor ailesine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

DHA

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