Deneyimli teknik adamın uzun süredir huzursuz olduğu ve görevi bırakmak istediği bildirildi. Yönetimle bir araya gelen Doğantez'le yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Geçen sezon Play-Off öncesi sportif direktörlükten teknik direktör Ersin Aka'nın yerine takımın dümenine geçen Tolga Doğantez'in çalıştırdığı Buca, yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek bir üst lige çıkma şansını kaçırmıştı.

İZMİR, (DHA)



