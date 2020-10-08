Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Ofspor, Diyarbekirspor ve Belediye Derincespor galibiyetleriyle zirvede başlayan Bucaspor 1928'de şok bir gelişme yaşandı. Geride kalan 3 maçta 9 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.

08 Ekim 2020, Perşembe 11:22 Son Güncelleme:
- A +
Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı

Deneyimli teknik adamın uzun süredir huzursuz olduğu ve görevi bırakmak istediği bildirildi. Yönetimle bir araya gelen Doğantez'le yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Geçen sezon Play-Off öncesi sportif direktörlükten teknik direktör Ersin Aka'nın yerine takımın dümenine geçen Tolga Doğantez'in çalıştırdığı Buca, yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek bir üst lige çıkma şansını kaçırmıştı. 

İZMİR, (DHA)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...