Sarı-lacivertliler 50 puanla 6'ncı sırada yer alırken, kalan 2 maçı kazanması halinde adını play-off'a yazdıracak. Teknik direktör Cihan Erdil tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Önce Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını ardından evlerinde oynayacakları Tarsus İdman Yurdu müsabakasıyla normal sezonu tamamlayacaklarını belirten Erdil, "Play-off yolunda son iki final maçımız kaldı, bunları kazanıp play-off'lardan hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

DHA