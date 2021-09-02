İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü sezonun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek Bucaspor 1928, orta saha oyuncusu Mustafa Hüseyin Seyhan'ı resmen kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bucaspor’a hoşgeldin Mustafa Hüseyin Seyhan. Kulübümüz 1'inci Lig takımlarından Gençlerbirliği’nden transfer ettiği 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Hüseyin Seyhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.