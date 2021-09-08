Yönetimin birkaç alternatif isim üzerinde de durduğu ve hafta sonuna kadar yeni çalıştırıcısını belirleyeceği öğrenildi. Ankaragücü'nde antrenörlük kariyerine başlayan Çobanoğlu, Yalovaspor, Altınova Belediyespor, Anadolu Bağcılarspor, Halide Edip Adıvarspor ve Beykozspor'da çalıştı. Yenihayat ise Bayrampaşa ve Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı.

İZMİR, (DHA)