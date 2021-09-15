İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Isparta 32 Spor beraberliği ile başlayan ve ilk karşılaşmanın ardından şok bir kararla Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928’de göreve Tolga Doğantez getirildi. Bucaspor'da 2018'de teknik direktörlük görevini üstlenen, 2019-2020 sezonunda Bucaspor 1928'de sportif direktör olarak görev alan Doğantez, aynı sezon Teknik Direktör Ersin Aka'nın yerine Play-Off maçlarında yine teknik direktörlük yapmıştı. Hacettepe, Aydınspor 1923, Uşakspor ve Şanlıurfaspor’u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Başkan Cihan Aktaş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde mukavele imzaladı.

Bir üst lig için mücadele ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Amacımız geçen sene olduğu gibi bu sezon da kupaya ulaşmak. Oyuncularımız kaliteli. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız. Onların yaşadıkları deneyimlere inancımız tam. Önümüzdeki mücadelelerde Tolga hocamıza güveniyoruz. Kendisi Türk futbolunda çok önemli görevler yaptı. Çok deneyimli bir isim ve bizim için değerli. Kendisi kulübümüze büyük emekler verdi. O bize güveniyor, biz de ona. Yönetim, camia, oyuncu grubu olarak 1'inci Lig’e odaklanmış durumdayız. Altyapımız da her geçen gün güç kazanıyor. Üst ligleri hedeflerken yetiştiriciliğimizden de bir şey kaybetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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