Bucaspor'da 2007-08'de gençlik gelişim antrenörü, 2010-11'de Süper Lig'de Samet Aybaba'nın, 2014-15'te ise Mustafa Bahadır'ın yardımcılığını üstlenen 48 yaşındaki teknik patron, bu kez dümenin başına geçti. Cüneyt Biçer'in yardımcısı olarak 2017'de Altay'da ve geçen sezon Turgutluspor'da 3'üncü Lig'de kupa sevinci yaşayan Arıkan, bu kez Bucaspor'la aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

"Bucaspor benim yabancı olmadığım bir kulüp" diyen teknik direktör Nadir Arıkan, "14 yılı profesyonel futbolculuk, 16 yılı yardımcı antrenörlük olarak 30 yıldır futbolun içindeyim. Buca Gençlik'in ilk oluşumunda görev aldım. Yabancısı olmadığım bir kulüpteyim. Bucaspor'un oyuncu yetiştirme kültürünü bilen bir adamım. Bu kültürü devam ettireceğiz. Bucaspor'un bir an evvel şampiyon olup üst liglere çıkması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Nadir Arıkan, kariyerinde Süper Lig'de Ersun Yanal, Hakan Kutlu ve Erdoğan Arıca gibi teknik adamların da yardımcılığını üstlendi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)