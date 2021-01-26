Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Canpolat Çelik ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Futbolcumuz Emre Korkmaz, kulübümüze geri çağırma hakkı ile 1.5 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Manisaspor’a kiralanmıştır. Futbolcumuz Sabahattin Destici de 1.5 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Karaman Belediyespor’a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.