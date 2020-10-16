Bucaspor 1928’de 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta yarın saat 19.00’da başlayacak maçta evinde Manisaspor’la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928’de koronavirüs şoku yaşandı. İzmir ekibinde 2 futbolcu ve idari kadrodan 1 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel takım oyuncularımızdan iki kişinin ve idari kadrodan bir kişinin dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan kişiler ev izolasyonuna alınmış ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili bir gelişme oldukça bilgilendirme yapılacaktır” denildi.