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Bucaspor 1928, Yiğitcan Gölboyu'yla imzaladı

MİSLİ.com 3. Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928, stoper oyuncusu Yiğitcan Gölboyu'nu kadrosuna dahil etti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928, Yiğitcan Gölboyu'yla imzaladı

Son olarak Esenler Erokspor forması giyen Yiğitcan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Altay altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Aydınspor 1923, Çorum FK, Adanaspor, Gümüşhanespor, Amed Sportif ve Erokspor'da oynadı. Öte yandan Bucaspor 1928'de Kadir Bilimlier de İskenderun Futbol Kulübü'ne kiralandı. İzmir ekibi ikinci yarının ilk maçında ise Ofspor deplasmanına çıkacak. Of İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Doğukan Yıldırım düdük çalacak.

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