Bucaspor 1928 umutlu

Balcıoğlu, "Maçın zor olacağını biliyorduk, buna göre de çalışmalarımızı yaptık. Maça da hızlı başladık ve golleri bulduk. İlk yarı biterken yediğimiz gol bizi biraz sıkıntıya soktu. İkinci yarı yine önde baskıyla başladık ve ilk yarıdan daha çok pozisyon bulduk. Fakat tek golle yetindik, son dakikalarda biraz panik yapsak da kazanmasını bildik. Koca yürekli oyuncularımı tebrik ediyorum, onlar her şeyin en güzeline layık. Bu galibiyeti kalpleriyle ve dualarıyla yanımızda olan taraftarlarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

DHA