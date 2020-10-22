Bucaspor 1928 – Somaspor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu mücadelesinde Bucaspor 1928 evinde Somaspor’a 1-0 mağlup oldu. Somaspor’a turu getiren golü 38’inci dakikada Özcan Aydın kaydetti.
26’ncı dakikada ev sahibi ekipten Yusuf Can, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, meşin yuvarlak uzak köşe direğinin dibinden auta çıktı.
38’inci dakikada Somaspor öne geçti. Soldan Uğur’un ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Özcan’ın dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
44’üncü dakikada Bucaspor 1928 atağında Berke ceza yayı üzerinden sert vurdu, top üstten dışarı gitti.
İlk yarı Somaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53’üncü dakikada Bucasporlu Enes’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Yusuf’un elinden seken top kornere çıktı.
61’inci dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte Emre Tekin iyi vurdu, top yan direkten döndü.
64’üncü dakikada Özcan Aydın’ın aşırtma pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Tekin’in vuruşunda kaleci Kıvanç gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Somaspor 1-0’lık galibiyetle 3’üncü tura yükseldi.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Kurtuluş Arslan (xx)
BUCASPOR 1928: Kıvanç (xx) - Kadir (x), Batuhan (x), Gökhan (xx), Enes (xx), Osman (xx), Yusuf Can (x) (Dk. 67 Burak x), Saruhan (xx) (Dk. 77 Cuma x), Berke (x), Sabahattin (x) (Dk. 46 Oğuz x), Ahmet (x) (Dk. 67 Tunç Murat x)
SOMASPOR: Yusuf (xxx) - Uğur (xxx) (Dk. 55 Umut xx), Eren (xx) (Dk. 88 Erkul), Abdullah (xx), Mustafa (xx), Özcan Aydın (xxx) (Dk. 75 Oğuzhan xx), Ali (xx) (Dk. 88 Muhammed), Yasin (xx), Beytullah (xx), Kadir (xx), Emre Tekin (xx) (Dk. 88 Onur)
GOL: Dk. 38 Özcan Aydın (Somaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Can, Osman (Bucaspor)