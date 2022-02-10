Bucaspor 1928 rövanşı istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde ilk yenilgisini geçen hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanında 3-1'lik skorla alan Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde oynayacağı Nazilli Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini seyircisi önünde dize getirmek istiyor.

Bucaspor'da teknik patron Cihan Erdil, maçtan mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Zirve yarışında puan olarak geride olduklarını ancak sonuna kadar liderliği kovalayacaklarını belirten Erdil, "Biz iyi bir takımız. Maalesef geçen hafta sahadan puansız ayrıldık. Ancak yenilgiyi telafi edeceğiz ve üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.

DHA