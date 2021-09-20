Bucaspor 1928-Pendikspor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor’u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, 3’üncü hafta müsabakasında evinde Pendikspor’a tek golle mağlup oldu: 0-1.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 48’inci dakikasında sahne alan Emir, konuk takımın galibiyet golünü attı. Bucaspor 1928, bu sonuçla 4 puan kalırken, Pendikspor ise 6 puana yükseldi.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)
BUCASPOR 1928: Şener (x) – Onur (x) (Dk. 68 Enes x), Gökhan (xx), Alper (x), Ahmet (x) (Dk. 81 Recep), Saruhan (x) (Dk. 46 Cuma x), Mustafa (x) (Dk. 80 Metin), Osman (x), Berke (x) (Dk. 68 Yusuf x), Tunç (x), Mehmet Fuat (xx)
PENDİKSPOR: Haydar (xxx) – Doğan Can (x) (Dk. 41 Erman x), Tarık (xxx), Emir (xxx), Onur (xx) (Dk. 68 Enes x), Kerim (xx), Serdar Cansu (xxx), Uygar (xx) (Dk. 88 Doğanay), Mesut (xxx), Zahit (xx) (Dk. 67 Volkan x), Serdar Deliktaş (xx) (Dk. 87 Görkem)
GOLLER: Dk. 48 Emir (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Erman, Enes, Tarık, Haydar (Pendikspor)