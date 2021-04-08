Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç sonucu: 1-0

12'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Berk'in şutunda top üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Bucaspor 1928 gole yaklaştı. Kullanılan köşe atışında Eycan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

50'nci dakikada Oğuz'un pasında topu iyi kontrol eden Berke'nin sert şutunu kaleci İsmail son anda çıkardı.

52'nci dakikada Bucaspor 1928, 10 kişi kaldı. Gole giden Deniz'i ceza sahası dışında düşüren Enes direkt kırmızı kart gördü.

60'ıncı dakikada Akın'ın pasında Deniz kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vurdu, Kıvanç topa son anda müdahale ederek gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ceza sahası dışından Bucasporlu Gökhan'ın şutunu kaleci İsmail son anda köşeden çeldi.

79'uncu dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Cuma'nın şutunda kaleci İsmail'den seken top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)