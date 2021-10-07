TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a bu sezon yükselen Bucaspor 1928, ilk 6 maçta istikrara hasret kaldı. Henüz ilk haftada iç sahada alınan 1-1'lik Isparta 32 Spor beraberliği sonrasında takımı geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu'yla yollarını sürpriz bir şekilde ayıran sarı-lacivertliler, yerine görev getirilen Tolga Doğantez yönetiminde de beklediği çıkışı bir türlü yapamadı.

Doğantez yönetiminde Akhisarspor ve Uşakspor'u deplasmanda yenen Buca, 1-0'lık Pendikspor yenilgisinin ardından üst üste 2 sınavda evinde Kırşehir Belediyespor'a, deplasmanda da Nazilli Belediyespor'a yine tek golle boyun eğdi. Son 4 maçın 3'ünü puansız kapatan Bucaspor, grupta 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi pazar günü Ankara Demirspor'u yeniden çıkış yakalamak için konuk edecek. (DHA)