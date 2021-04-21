Bucaspor 1928 - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 4-0

Maçın henüz 1'inci dakikasında Berke'nin golüyle öne geçen sarı-sacivertliler 7'de Osman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bucaspor 1928'de Tunç 19 ve 40'ta attığı gollerle takımını çok rahatlattı ve İzmir ekibi soyunma odasına 3-0'lık avantajla girdi. Karşılaşmada son sözü 57'de Oğuz söyledi. Bu sonuçla 64 puana yükselen Bucaspor 1928 bitime 2 hafta kala averajla liderliğini korudu.

1'inci dakikada Bucaspor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Fatsa Belediyespor ceza sahası içinde oluşan karambolde Berke topa vurdu, kaleci Ömürcan çaresiz kaldı: 1-0.

7'nci dakikada Bucaspor 10 kişi kaldı. Fatsa Belediyesporlu Burak'a sert müdahalede bulunan Osman direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

19'uncu dakikada Bucaspor 1928 farkı ikiye çıkardı. Oğuz'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tunç, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

39'uncu dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Mümin'in Oğuz'u düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

40'ıncı dakikada penaltı atışını gole çeviren Tunç skoru 3-0 yaptı.

53'üncü dakikada sağ kanattan Berke ortaladı, Oğuz'un altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

57'nci dakikada Bucaspor golleri dörtledi. Hızlı gelişen atakta tek başına ceza sahasına giren Oğuz iki kişiyi çalımladıktan sonra düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

84'üncü dakikada Bucasporlu Kadir'in sol çaprazdan çektiği şutta kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma Bucaspor 1928'in 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Yusuf Susuz (xx), Levent Yeşilyurt (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xxx) (Dk. 77 Enes x), Gökhan (xx), Eycan (xxx), Ahmet (xx), Burak (xxx) (Dk. 88 Hasan), Ufuk (xx), Osman (x), Oğuz (xxx) (Dk. 77 Yusufcan x), Berke (xxx) (Dk. 62 Kadir x), Tunç (xxxx) (Dk. 78 Cuma x)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (x) - Gökhan Günel (x), Gökhan Açıkgöz (xx), Doğukan Pala (x), İsmail (xx), Doğukan Bulut (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Fatih Arat x), Emre (x), Burak Çelik (xx) (Dk. 70 Onur x), Mümin (x) (Dk. 46 Fatih Bayat x) (Dk. 82 Burak Topduman), Yiğit (x) (Dk. 86 Mertcan)

GOLLER: Dk. 1 Berke, Dk. 19, Dk. 40 (Pen.) Tunç, Dk. 57 Oğuz (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Saruhan, Berke, Enes (Bucaspor 1928) - Doğukan Bulut (Fatsa Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 7 Osman (Bucaspor 1928)

DHA