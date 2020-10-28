Aktaş, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, "Bizler bugün bu ülkede rahat yaşayabiliyorsak, bunu canı pahasına ülkemizi koruyan kahramanlarımıza borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum" dedi.

Ülkemizin mutlu bir şekilde, barış ve bütünlük içinde nice 29 Ekimler geçirmesini dileyen Aktaş, her Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi coşku ve mutluluk yaşadığını ifade etti. Aktaş, "Milletimizin bağımsızlık ve bölünmezliğinin teminatı olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını bu topraklar uğruna feda etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET BİR ÜLKENİN KALESİDİR'

Demokrasinin en akılcı uygulamasının cumhuriyet aracılığı ile sağlandığını belirten Aktaş, "Bu tarihi gün, bizi biz yapan değerlerimiz etrafında her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde kenetlendiğimiz gündür. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin kalesi gibidir. Eğer ki geleceğe umutla bakıyorsak, bunun en güzel sebebi cumhuriyettir" şeklinde konuştu.

DHA