Bucaspor 1928-Ankara Demirspor maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Bucaspor 1928, evinde Ankara Demirspor'u son bölümünde 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk takım 84'üncü dakikada Umut Pusat'ın golüyle öne geçti. Bu gole 88'inci dakikada Recep Gül'ün golüyle yanıt veren İzmir ekibi, 90+2'nci dakikada Tunç Murat Behram'ın golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bucaspor 1928, üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından 10 puana ulaştı ve iç sahada ilk galibiyetini elde etti. Başkent ekibi ise 4 puanla düşme hattında kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Sabri Üstünel (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xxx), Gökhan (xxx), Alper (xx), Saruhan (x) (Dk. 76 Recep xxx), Osman (x) (Dk. 70 Ufuk x), Cuma (xxx), Metin (xxx), Enes (xxx), Yusuf (x) (Dk. 55 Tunç Murat xxx), Fuat (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (x) - Kamil (xx), Aykut (x), Rahmi Can (x), Eren (xx), Çağrı (x), Yusuf (x) (Dk. 50 Umut xxx), Mahmut (xx) (Dk. 90 Abdulkadir), Serdar (xx) (Dk. 90 Ahmet), Hasan (x) (Dk. 67 Alim x), Ergin (x) (Dk. 67 Mücahit Can x)

GOLLER: Dk. 84 Umut (Ankara Demirspor), Dk. 88 Recep, Dk. 90+2 Tunç Murat (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Alper, Saruhan, Tunç Murat (Bucaspor), Serdar, Ergin, Mahmut (Ankara Demir)

DHA