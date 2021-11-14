Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında da aynı skorla galip geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Bucaspor 1928, 10'uncu dakikada Saruhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 38'inci dakikada Kerem'in ayağından tabelayı eşitledi. Bucaspor 1928'de kazanılan penaltıyı 84'üncü dakikada Tunç gole çevirdi. Bucaspor 1928, bu galibiyetin ardından 2'de 2 yaparak puanını 19'a çıkardı ve 3'üncü sıraya yükseldi. Zirve mücadelesi veren Amed Sportif ise 18 puanda kalıp 4'üncü basamağa geriledi.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Çağlar Öztürk (xx), Erdi Sayar (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Onur (xxx), Alper (xx), Gökhan (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 81 Abdullah), Saruhan (xxx) (Dk. 65 Mustafa x), Osman (xxx) (Dk. 90+3 Metin), Enes (xx) (Dk. 81 Recep), Berke (xx), Tunç (xxx), Mehmet Fuat (xxx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Kurtuluş (xx) - Hüseyin (x) (Dk. 71 Cenk x), Anıl (xx), Oğuz (x) (Dk. 46 Murat x), Kerem (xx), Kutay (xx), Mehmet Sıddık (xx), Mehmet Alaeddinoğlu (x), Bünyamin (x) (Dk. 46 Ercan x), Üstün (x), Okan (x) (Dk. 81 Muhlis)

GOLLER: Dk. 10 Saruhan, Dk. 84 (Pen.) Tunç (Bucaspor 1928), Dk. 38 Kerem (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Enes (Bucaspor 1928)

DHA