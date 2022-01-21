MENÜ

Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a gönderdi.

21 Ocak 2022, Cuma 18:06 Son Güncelleme:
- A +
Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi. Sarı-lacivertliler, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler dış transferde ise şimdiye kadar sadece bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Şanlıurfaspor'un kalecisi Murat Demir'i renklerine bağlamıştı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...