Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a gönderdi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi. Sarı-lacivertliler, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler dış transferde ise şimdiye kadar sadece bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Şanlıurfaspor'un kalecisi Murat Demir'i renklerine bağlamıştı.