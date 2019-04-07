Bucaspor - 1461 Trabzon: 1-2

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, 30'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği 1461 Trabzon’a 2-1 yenildi. Bu sonuçla 27 puanla son sırada kalan Bucaspor bitime 4 hafta kala umutlarını biraz daha tüketirken, 36 puana ulaşan 1461 Trabzon, az da olsa rahatladı.

10'uncu dakikada Bucaspor’un soldan kazandığı kornerde Yıldıray ceza sahasına kesti. Ceza sahasında İsa’nın kafa vuruşunda yerden seken top üstten dışarı çıktı.

14'üncü dakikada sol kanattan topla ilerleyen Yıldıray’ın yerden ortasında Oğuz gelişine vurdu, kaleci Bahadır Han üzerine gelen topu çıkardı.

31'inci dakikada konuk ekip atağında sağ çaprazda Burak’ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

78'inci dakikada 1461 Trabzon öne geçti. Ani gelişen Trabzon atağında sağdan Burak’ın ortasında ön direkte Müslüm topu filelere gönderdi: 0-1.

88'inci dakikada Burak’ın ara pasında ceza sahasına giren Furkan, kaleci Mert’ten sıyrılarak topu filelere yuvarladı: 0-2.

90'uncu dakikada Bucaspor’un ceza sahası önünden kazandığı frikikte Yıldıray, şık bir vuruşla farkı 1’e indirdi: 1-2.

90+2'nci dakikada soldan Saruhan’ın kullandığı kornerde rakip kaleye giden Bucaspor kalecisi Mert’in kafa şutunda meşin yuvarlak yan direği sıyırarak auta çıktı. 1461 Trabzon maçı 2-1 kazandı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Selçuk Kaplan (xx)

BUCASPOR: Mert (xx) - Ömer Kanberoğlu (x), Ömer Yanık (xx), Erhan (xx), Osman (x) (Dk. 74 Muhammed x), İbrahim (x), Cuma (x) (Dk. 52 Saruhan x), Oğuz (x) (Dk. 68 Efecan x), Barış (x), Yıldıray (xx), İsa (x)

1461 TRABZON: Bahadır Han (xx) - İsmail (xx), Mert (xx), Ahmet (x) (Dk. 65 Furkan xxx), Burak (xxx), Müslüm (xxx) (Dk. 83 Batuhan), Serhan (xx) (Dk. 90 Arif), Buğrahan (xx), Abdurrahim (xxx), Bekir Can (xx), Serkan (xx)

GOLLER: Dk. 90 Yıldıray (Bucaspor) - Dk. 78 Müslüm, Dk. 88 Furkan (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Erhan, Barış, Muhammed (Bucaspor) - Burak, İsmail, Serhan, Furkan (1461 Trabzon)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)