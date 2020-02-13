İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sıraya yerleşen 36 puanlı Ci Group Buca, yarın evinde son sıradaki Manisaspor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisinde Taner Tuncer düdük çalacak. Play-Off hattındaki yerini koruyup, zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Ci Group Buca, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, ligde 8 haftadır yenilgi yüzü görmüyor. Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik almasına rağmen 6 puanının silinmesi nedeniyle sıfır puanda olan Manisaspor ise kümede kalma umutlarını her geçen hafta tüketiyor.