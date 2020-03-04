Halim AKCA/BUCAK(BURDUR),(DHA)- TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Okul Sporları İl Birinciliği yarışmaları Bucak'ta yapıldı.

Oryantiring yarışmalarına Burdur ve ilçelerindeki ortaokul ve lise seviyesindeki okullardan 8 kategoride yaklaşık 130 yarışmacı katıldı. Cami Mahallesi'nde koca kavaktan start verilen yarışmalar Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yarışmalarda okul gruplarında genç erkekler A kategorisinde Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi, genç erkekler B'de Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi, yıldız erkeklerde Bucak Ayşe Sak Ortaokulu, küçük erkeklerde Bucak Ayşe Sak Ortaokulu, genç kızlar A'da Bucak Anadolu Lisesi, genç kızlar B'de Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi ve küçük kızlarda Bucak Ayşe Sak Ortaokulu birinci oldu.

Yarışmalara katılan öğrencilerden İlayda Şen, bitiş çizgisinin ardından kendisini yere bıraktı. İlayda Şen, yorgunluğunu yerde uzanarak atlatmaya çalıştı. Oryantiring yarışmalarından sonra kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan okullara ödülleri verildi. Tören öncesi İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ödül törenine Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve öğrenciler katıldı. Oryantiring yarışmasında kategorilerine göre dereceye giren okullara Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet yazar tarafından madalya ve kupaları verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcisi Fatih Uygun, oryantiring sporunun her geçen gün hızla yayıldığını özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Uygun, "Bucak'ta Okul Sporları İl Birinciliği yarışmalarını şehir içerisinde yapıyoruz. Genç kızlar A, genç kızlar B, yıldız kızlar, küçük kızlar ve genç erkekler A, genç erkekler B, yıldız erkekler ve küçük erkekler olmak üzere 8 kategorideki yarışmalarımız kategorilerindeki parkurlar 1,5 kilometre ile 3 kilometre arasında yine Elektronik Kontrol Sistemi (EKS) ise 9 ile 13 arasında değişiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışma öncesi görüntüler

- Fatih Uygun röportaj

- Öğrencilerle röportajlar

- Oryantiring yarışmasında start alan öğrenciler

- Oryantiring alanından genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)