Buca Belediyesi'nin genç yetenekleri ülkeye kazandırmasından gurur duyduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, genç kaleci Ömer Türker'i tebrik etti. Kılıç, "Bucalı gençlerimizin uyuşturucuyla değil sporla, sanatla, bilimle anılması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömer kardeşimizin azmi ve isteği tüm kentimize örnek olacaktır. Kendisinin ileride Milli Takımımızda ve Avrupa'da da bizim göğsümüzü kabartacağına gönülden inanıyorum. Türkiye'ye Buca imzasını sadece futbolda değil, har alanda yetişen sporcularımızla, sanatçılarımızla, bilim insanlarımızla atacağız" şeklinde konuştu.

Takım antrenörü Ahmet Kayan, genç file bekçisinin takımdaki en azimli oyunculardan birisi olduğunu ifade ederek, "Ömer'i takımımıza aldığımızda ilk maçında 5 gol yemişti. Kaleci antrenörümüz Alper Tokol ile birlikte genç kardeşimizdeki ışığı görerek üstüne eğildik. Kendisi takımın hiçbir antrenmanlarını kaçırmadan olağanüstü bir çalışma temposu yakaladı. Sonunda başarıyı yakaladı. Bucamızı ileride başarıyla temsil edeceğinden eminiz" diye konuştu.

DHA