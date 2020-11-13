Buca 1928 - Artvin Hopaspor maç sonucu: 3-1

Geçen yıl Play-Off’ta 2. Lig’i kaçıran Buca 1928, dün Artvin Hopa’yı 3-1 yenerek lider Diyarbekir’in puan farkını açmasına izin vermedi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 19’a çıkardı, Karadeniz ekibi ise 10 puanda kaldı. 14’te Buca 1928 öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cuma, sert bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0. İkinci yarıda goller üst üste geldi. 53‘te konuk ekip Taner’in golüyle skora denge getirdi: 1-1. 61’de Buca 1928’den Oğuz takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. İki dakika sonra ev sahibi Tunç Murat ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.



