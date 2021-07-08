Bu yıl Kırkpınar’a yoğun katılım bekleniyor

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle geçen yıl güreşlerin yapılamadığını, uzun aradan sonra güreşçilerin özlediği er meydanına çıkacaklarını belirtti.

Bu yıl güreşlerin koronavirüs önlemleri altında yapılacağını anlatan Yılmaz, güreşçi kayıtlarının devam ettiğini, kayıt yaptırmak isteyen pehlivanların da PCR testlerini göstermek zorunda olduklarını dile getirdi.

Kırkpınar’ın dünya tarihinde kesintisiz yapılan tek organizasyon olduğunu anlatan Yılmaz, "Yağlı güreşlerin olimpiyatları burası. Katılımcı sayısı da geçmiş yıllara nazaran hep üstüne koyarak artıyor. Bu yıl Kırkpınar’a 2 bin 500’den fazla pehlivanın katılacağını düşünüyorum. Geçen sene Kırkpınar olmadığı için pehlivanlar da organizasyona hasret kaldı. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum." dedi.

AA