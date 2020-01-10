‘Bu transferde ödevimizi yaptık!’

Baki, “Uzun süredir solak stoper arıyorduk. Hakikaten başarıya, oynamaya aç bir oyuncu. Tırnak içinde söylüyorum, şampiyonluk yolunda bizimle beraber kavga edecek, mücadele edecek bir isim. İdmanda, sahada, soyunma odasında her zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğumuza emin olabilirsiniz. Falette’in uzun süredir oynamıyor olması taraftarımızı aldatabilir ama bana inanın, sayın başkanımızla, başkan vekilimizle, Avrupa’daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık” ifadelerini kullandı.