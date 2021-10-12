Bu tayın fiyatı tam 1 milyon 200 bin TL!

TİGEM’in Anadolu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yetiştirmesi taylarının satışında Fethi Polat tarafından 1 milyon 200 bin TL’ye açık artırmada alınan Cevhertay isimli 2 yaşındaki Arap tayı Türkiye tarihinin en yüksek bedelle alınan atı olarak tarihe geçti.

Babası Ayabakan, annesi Fazilet isimli Cevhertay bir dönem yarışlara damgasını vurmuş Sakarbaşı isimli şampiyonun öz kardeş olup bu tayı 900 bin TL bedelle Davut Yıldırım tarafından alınan Demirberke isimli tay takip etti.

Satışlarda 2 yaşındaki 18 Arap tayı toplam 8 milyon 630 bin TL bedelle alıcılarını bulurken tay başına ortalama fiyat ise 479 bin 444 TL oldu.

Arap atları 3 yaşından itibaren koşularda start almaya başlayabiliyor.

Cem BOŞGELMEZ