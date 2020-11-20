Diğer yandan Uluslar Ligi'nde küme düşüyoruz, Cebelitarık, Faroe Adaları, Lüksemburg gibi ülkeler arasından kendimize rakip seçiyoruz! Üstelik milli takımın başında Şenol Güneş gibi bir usta var... Biz de soruyoruz, bu tablo bize yakıştı mı hocam...

Artık bu ülkelerle aynı ligdeyiz

Milliler, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde sonuncu olunca, 2022-23 sezonu öncesi C Ligi'ne düştü. İşte bu doğrultuda aynı torbada olmadığımız ülkelerden 3'ü, bir sonraki grup aşamasında rakibimiz olacak.

Yunanistan, Kosova, Slovakya, Moldova, Beyaz Rusya, Lüksemburg, Bulgaristan, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Estonya, Litvanya, Kazakistan, Faroe Adaları, Cebelitarık, Güney Kıbrıs Rum Kesimi.

Gerçeği kabul edebilirsek...

1- Şenol hoca çok formda değil.

2- Savunmada Merih’in yanında Çağlar olduğunda seviye artıyor. Caner savunma, Zeki’nin yokluğu hücum zaafı yaratıyor.

3- Çok iyi oyuncularımız var. Ama artık kimlerin oynayacağı belli olmalı.

4- Burak olmadığı zaman sorun yaşıyoruz. Cenk iyi, Burak vazgeçilmez.

5- Kariyerinin en kritik noktasında çıkışa geçen Yusuf’tan yararlansak farklı olabilirdi. Bunlar neden olmadığının saha içi sebeplerinden bazıları...

Ancak başka sebepler de var:

1- Bu ne olduğu belirsiz turnuvaya bizim oyuncuları motive etmek zor.

2- ‘Bizim çocuklar’ ruh halinden çıkaracak oyuncu tercihleri yapmamak lazım.

3- Milli takım > ülke futbolu < A klasmanı.

4- Bu grupta 1. de olabilirdik. Ama Rusya dışındakilerden kesinlikle iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunu kabul edersek gerçek ve temelleri olan bir yapı kurup bir gelecek inşa edebiliriz. Yapamazsak bir şampiyonaya gidip kendimizi kral sanacağız. Sonra 3 tanesine gidemeyip ağlayacağız. Unutmayalım 2 turnuva üst üste küme düştük. Yani sağlaması yapıldı.

Mehmet Demirkol

Cengiz varken... Cengiz yokken..

Tam futbolumuzu özetleyen bir maçtı. Kazansak en üste çıkarken kaybedip Cebelitarık seviyesine düşüyoruz. Bir de Uluslar Ligi'nin saçma sapan statüsüne sebep bunu avantajlı gören bir tayfa var. Onlara şunu sormak istiyorum: "Cengiz Ünder ve Çağlar en üst seviye liglerde en üst seviye rakiplere karşı mı geliştiler yoksa Cebelitarık'ın kulüp versiyonu küçüklere karşı mı?" Orban, Szobozslai gibi en değerli oyuncuların olmadığı bir Macaristan’a yenilmeyi kabullenemiyorum. Cengiz sahadayken Fransa'ya kafa tutacak kadar iyi gözükürken Cengiz yokken eksik Macaristan karşısında net pozisyon bile bulamadık. Şenol Güneş hoca da bu oyuncu grubu da çok daha iyisini izlettirebilecek kapasitedeler.

Ali Ece



