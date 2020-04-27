‘Bu süreci taçlandıracağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdüren sporcular için tüm imkanları seferber etti. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na kota alan sporcular için, evlerine yakın spor tesislerinde antrenman yapabilmeleri için çalışmalara başlayan Kasapoğlu, çalışmaların da yakından takip edilmesini istedi. Bu konuda en kısa süre içerisinde somut adımlar atılmasını söyleyen Bakan Kasapoğlu, milli sporculara da çağrıda bulundu. Olimpiyatların ertelenmesinin kendileri için asla bir kayıp olmayacağını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi: “Sporcularımızın asla endişe ve karamsarlığa kapılmalarını istemiyoruz.”

‘Daha güçlü olacağız’

“Sporcularımız, uzun zamandır Tokyo için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz.”