Fatih Terim, 6-0’lık Real Madrid yenilgisi sonrası oyuncularına sitem etti. “İlk 15 dakikada 3 gol yerseniz, bu skor az bile olur” diyen tecrübeli hoca, “Söylenecek tek şey var, ‘Yazık’. Utandım... Real Madrid’e yenilebilirsiniz. Bunda bir şey yok. Ama mücadeleye hep vurgu yapmıştım. Ocak ayına kadar mecbur bu oyuncularla devam edeceğiz. Hepsine ihtiyacım var. Ama derler ya, söylediklerim kadar söyleyemediklerim de var. İkisinin arasında uçurum var” ifadelerini kullandı.