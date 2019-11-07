'Bu skor az bile olur!'

Terim maçın ardından, “İlk 15 dakikada 3 gol yerseniz, bu skor az bile olur. Söylenecek tek şey var, yazık. Utandım... Söylediklerimkadar, söyleyemediklerimde var” dedi.

07 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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'Bu skor az bile olur!'

Fatih Terim, 6-0’lık Real Madrid yenilgisi sonrası oyuncularına sitem etti. “İlk 15 dakikada 3 gol yerseniz, bu skor az bile olur” diyen tecrübeli hoca, “Söylenecek tek şey var, ‘Yazık’. Utandım... Real Madrid’e yenilebilirsiniz. Bunda bir şey yok. Ama mücadeleye hep vurgu yapmıştım. Ocak ayına kadar mecbur bu oyuncularla devam edeceğiz. Hepsine ihtiyacım var. Ama derler ya, söylediklerim kadar söyleyemediklerim de var. İkisinin arasında uçurum var” ifadelerini kullandı.

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