Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftaya girilirken geride kalan 5 haftada gösterdikleri performansla 3 takım gruplarında mağlubiyet almadı.

B grubunda Milan, Porto ve Atletico Madrid ile yer alan Liverpool 5/5 yaparak ilk sırada yer alıyor. Oynadığı 5 maçta 15 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. En yakın rakibine 10 puan fark atarken ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş 'ın da yer aldığı C gurubunda Dortmund, Sporting CP ve Ajax yer alıyor. 5 hafta sonunda ikici ile arasında 6 puan fark bulunan Ajax lider durumda. Grup maçlarında 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

E grubunda Bayern Münih, Barcelona, Benfica ve Dynamo Kyiv yer alıyor. İkinci Barcelona'nın 8 puan önünde yer alan Bayern, oynadığı 5 maçta 19 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Alman devinde Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 9 golle Sébastien Haller ile birlikte en golcü iki oyuncudan biri.