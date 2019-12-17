Bu sezon ilk kez dört büyükler aynı haftada kazanamadı

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor galip gelemedi. Galatasaray sahasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği maçı kazanayıp 2 puan kaybederken rakipleri ise haftayı puansız bitirdi. Lider konumda bulunan Sivasspor'a karşı 3-1 kaybeden Fenerbahçe dışında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş ve son olaran evinde Denizlispor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor haftayı kayıpla tamamladı.

Başakşehir'inde evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Sivasspor haftayı önemli bir kazanç ile kapattı. Aynı zamanda bu hafta 2019-2020 sezonunda dört büyüklerin aynı anda galip gelmediği ilk hafta oldu. Geçen hafta ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı anda galip gelmişti.

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