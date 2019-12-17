Bu sezon ilk kez dört büyükler aynı haftada kazanamadı
Süper Lig'in 15.haftasında ilginç sonuçlar alınırken dört büyükler olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı haftada galip gelemedi. Bu sezon ilk kez şampiyonluk mücadelesi veren dört takım kazanamazken Başakşehir'in de kaybı ile Sivasspor önemli bir kazanç sağladı.
Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor galip gelemedi. Galatasaray sahasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği maçı kazanayıp 2 puan kaybederken rakipleri ise haftayı puansız bitirdi. Lider konumda bulunan Sivasspor'a karşı 3-1 kaybeden Fenerbahçe dışında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş ve son olaran evinde Denizlispor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor haftayı kayıpla tamamladı.
Başakşehir'inde evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Sivasspor haftayı önemli bir kazanç ile kapattı. Aynı zamanda bu hafta 2019-2020 sezonunda dört büyüklerin aynı anda galip gelmediği ilk hafta oldu. Geçen hafta ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı anda galip gelmişti.
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