Bu serinin eşi yok!

Siyah-Beyazlılar, ligdeki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ın Avrupa macerası ise çok daha kötü ilerliyor. Slovan Bratislava ve Wolverhampton yenilgileriyle K Grubu’na başlayan Abullah Avcı’nın öğrencileri için içerideki Braga maçını kazanmak çok önemliydi. Ancak yine olmadı... Ricardo Horta’nın golüne Umut Nayir karşılık verdi, hemen ardından Ljajiç penaltı kaçırdı. 80. dakikada Wilson Eduardo’nun ağları sarsması, Beşiktaş’ın grupta 3’te sıfır çekmesini sağladı.

Kalan 3 maçından 2’sine deplasmanda çıkacak olan Kara Kartal için artık son 32 turuna kalma şansı iyice azaldı. Dünkü yenilginin bir acı anlamı daha vardı. Daha önce sahasında peş peşe Malmö, Gent ve Wolverhampton’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde ilk kez sahasında peş peşe 4 Avrupa Kupası mücadelesinden yenilgiyle ayrılmış oldu.

Nerede eski Oğuzhan!

Sadece Beşiktaş’ın değil, Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Oğuzhan Özyakup, eski günlerini mumla aratmaya devam ediyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, önemli eksiklerin olduğu maçta Abdullah Avcı’nın en güvendiği isimlerden biriydi. Ancak Oğuzhan yine çok kötü bir performans sergiledi. Braga’nın ilk golü, gurbetçi futbolcunun hatalı geri pasıyla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, 61 dakika sahada kalırken, bu süreçte 10 pas hatası yaparak takımın en kötülerinden biri oldu. Oğuzhan Özyakup kenara gelirken tribünler büyük tepki gösterdi.