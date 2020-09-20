Bu şartlarda bu kadar

Ekuban, Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Hosseini sakatlığı, Flavio ise cezası nedeniyle Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Perşembe günü transferi açıklanan Afobe ve önceki gün transferi duyurulan Baker ise ayaklarının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Eddie Newton, eksiklerin çokluğunda İngiltere’den yeni oyuncularına şans verirken, bu isimler ilk maçtan olumlu sinyaller verdi. Afobe, Ekuban döndükten sonra ileri uçta çok daha tehlikeli olacağını gösterdi. Baker ise tüm duran topları kullandı, orta sahanın merkezinde sık sık takım arkadaşlarını uyararak liderlik özelliğine sahip olduğunu kanıtladı. Kısacası Afobe sadece 2 idmanda, Baker ise sadece ter antrenmanında yer almasına rağmen geçer not aldı.

Malatya’ya farklı Fırtına

Bordo-Mavililer, 10 kişi kalan Denizlispor karşısında galibiyete çok yaklaşmasına rağmen deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Nwakaeme’nin kazandırdığı penaltı, Abdülkadir Ömür’ün attığı gol de santimlik kararla iptal edilirken, şimdi gözler önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde... Sakatların çoğu dönecek, 5 Ekim’e kadar en az 3 transfer de gelecek

Yeni lider Baker

Takımla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen Baker, orta sahada liderlik etti. Sık sık arkadaşlarına önde pres yapmalarını söyleyen İngiliz futbolcu, tüm duran topları kullandı, tehlikeli paslar yolladı.

Afobe hızlı başladı

86 dakika sahada kalan Trabzonspor’un yeni forveti, ilk yarıda gole çok yaklaştı. Baker’in pasında iyi bir koşu yapan Afobe, topu ıska geçti. Kongolu futbolcu, güçlü fiziği ve hızlı koşularıyla dikkat çekti