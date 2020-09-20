Bu şartlarda bu kadar
Geçen sezon 40 gol-17 asistlik katkısı olan Sörloth, Sosa ve Novak gitti, tam 8 isim sakatlandı...Yeniler Afobe ve Baker ise eksiklerin çokluğu nedeniyle arkadaşlarının adını bile öğrenemeden apar topar 11’de sahaya çıktı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Trabzonspor galibiyete yakın taraftı. Penaltısı iptal edilen, attığı gol VAR aracılığıyla verilmeyen Bordo-Mavililer, 10 kişi kalan rakibi karşısında sezonun ilk puanını aldı.
Ekuban, Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Hosseini sakatlığı, Flavio ise cezası nedeniyle Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Perşembe günü transferi açıklanan Afobe ve önceki gün transferi duyurulan Baker ise ayaklarının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Eddie Newton, eksiklerin çokluğunda İngiltere’den yeni oyuncularına şans verirken, bu isimler ilk maçtan olumlu sinyaller verdi. Afobe, Ekuban döndükten sonra ileri uçta çok daha tehlikeli olacağını gösterdi. Baker ise tüm duran topları kullandı, orta sahanın merkezinde sık sık takım arkadaşlarını uyararak liderlik özelliğine sahip olduğunu kanıtladı. Kısacası Afobe sadece 2 idmanda, Baker ise sadece ter antrenmanında yer almasına rağmen geçer not aldı.
Malatya’ya farklı Fırtına
Bordo-Mavililer, 10 kişi kalan Denizlispor karşısında galibiyete çok yaklaşmasına rağmen deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Nwakaeme’nin kazandırdığı penaltı, Abdülkadir Ömür’ün attığı gol de santimlik kararla iptal edilirken, şimdi gözler önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde... Sakatların çoğu dönecek, 5 Ekim’e kadar en az 3 transfer de gelecek
Yeni lider Baker
Takımla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen Baker, orta sahada liderlik etti. Sık sık arkadaşlarına önde pres yapmalarını söyleyen İngiliz futbolcu, tüm duran topları kullandı, tehlikeli paslar yolladı.
Afobe hızlı başladı
86 dakika sahada kalan Trabzonspor’un yeni forveti, ilk yarıda gole çok yaklaştı. Baker’in pasında iyi bir koşu yapan Afobe, topu ıska geçti. Kongolu futbolcu, güçlü fiziği ve hızlı koşularıyla dikkat çekti