Bu Quaresma gönderilir mi!

Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş Yönetimi yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlarken, öncelikle eldeki futbolcuların durumu netleştirilecek. Geleceği belirsiz olan isimlerin başında ise Ricardo Quaresma geliyor. Devre arasında Porto’ya transferi son anda yatan ve İstanbul’a dönen Q7’nin, 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak Portekizli futbolcu, Alanya maçındaki performansıyla yönetimin kafasını karıştırdı. İlk 11’de çıktığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan, çok şık bir vuruşla da galibiyet golünü atan Quaresma’nın Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yine 11’de olması bekleniyor.

Luce zaten kalsın diyor

Normalde Portekizli yıldızla ilgili kararı yeni hocaya bırakacak olan Başkan Fikret Orman, son 2 maçta da etkili futbolunu sürdürürse Quaresma’yı 1 yıl daha kadroda tutabilir. Gündemdeki 1 numaralı teknik direktör adayı Lucescu hali hazırda Quaresma’nın zaten kalmasını istiyor.

Orhan Yıldırım

Mini yorum - Safa Can Konuksever

Hâlâ en iyisi o

‘Varlığı bir dert, yokluğu yara’ sözünün altını en iyi dolduran oyuncu Ricardo Quaresma! Sahaya çıkıyor, öyle bir gol atıyor ki, “Jübile yapana kadar kalmalı” dedirtiyor. Bazen de sinirine hakim olamayıp, en kritik anda kırmızı kartı görüp takımını 10 kişi bırakıyor. Quaresma 35 yaşında ve kabul etmemiz gerekir ki bundan sonra değişmeyecek. Lucescu da gelse, Sergen Yalçın da gelse o aynen devam edecek! Ancak bir gerçek var; onun gibi yetenekli başka kanat oyuncusu Beşiktaş’ta yok. Eğer küçülmeye gidilecekse yani yerine daha iyisi alınmayacaksa, Quaresma’yı 1 sene daha tutmak gerek. Üstelik de diğer kanata zaten iyi bir transfer şartken...