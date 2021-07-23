Fanatik İddaa’nın usta yazarı Can Tongo da haftanın önemli karşılaşmalarını sizler için değerlendirdi. İşte Fanatik İddaa farkıyla Can Tongo’nun iddaa tahminleri…

Schalke-Hamburg​ Gol Var ​1.45

Schalke açısından bu sezon Almanya Bundesliga 2 değişik bir tecrübe olacak. İlk maçta Hamburg ile kozlarını paylaşacaklar. Genelde açılış maçlarında sürprizler görebiliyoruz. KG Var bahsi çok iyi bir alternatif.

HIFK - Kotka​ alt ​1.52

HIFK Helsinki son maçta ligin kuvvetli ekiplerinden Inter Turku’yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kotka ise 9 maçtır kazanamıyor. HIFK’yı bu maçta favori görsem de, 2.5 alt daha banko.

St. Liege - Genk​ Gol Var​ 1.53

Standart Liege sezon başı hazırlık döneminde iyi sonuçlar alamadı. Genk ise Club Brugge önünde ilk ciddi sınavda 3-2 mağlup olsa da üretken gözüktü. Sezon açılışı olduğu için taraf bahsi riskli. KG Var mantıklı bahis.

Strum Graz - Salzburg ​üst ​1.36

Strum Graz ligin belki de en kuvvetli ekibiyle sezon açılışı yapıyor. Hazırlık döneminde hücumda etkili gözüktüler. Salzburg maçın favorisi konumunda. Buna rağmen 2.5 üst bahsi daha banko.

Kordrengir - Afturelding​ Gol Var​ 1.39

Kordrengir, İzlanda Lig 1’de son iki maçını da kazanarak tırmanışını sürdürdü. Afturelding ligde pek iyi durumda olmasa da gol yollarında son derece etkili bir ekip. Tarafların karşılıklı goller bulmasını bekliyorum.

Vikingur - Fram​ İY 1.5 üstü​ 1.47

Vikingur Olafsir bu sezon açık ara ligin en zayıf ekibi. Son 7 maçta kalelerinde toplam 30 gol gördüler. Fram ise ligin lideri konumunda. Bu maç çok gollü başlar.

HJK - Haka​ 1 & 4.5 altı​ 1.54

HJK açısından yoğun fikstür biraz sonuçları etkiledi. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Malmö deplasmanında 2-1 mağlup oldular. Ligde zayıf ekip Haka önünde kontrollü bir galibiyet alırlar.

Seinajoki - Oulu​ alt​ 1.55

Seinajoki deplasmanda Ilves’i 1-0 mağlup ederek ligde 5. sıraya kadar yükseldi. Son 4 maçta 9 puan alarak çıkış yakaladılar. Oulu, Finlandiya Veikkausliiga’nın en zayıf ekibi. Az gollü bir maç olur.

W.Bremen - Hannover​ Gol Var ​1.39

Almanya Bundesliga 2’de uzun yıllar sonra bu kadar yüksek profilde iki takım karşılaşacak. İlk hafta mücadelesi olması da sürprizleri beraberinde getirebilir. İki gol yollarında etkili ekip karşılıklı goller bulurlar.

Kalmar - Djurgarden​ 2​ 1.82

Kalmar, İsveç Allsvenskan Ligi’nde son 2 maçını da kaybetti ve orta sıralara kadar geriledi. Djurgarden ise son dönemde form yakaladı. Sirius’u 5-1 devirmeyi başardılar. Deplasmanda olsalar da kazanacakları kanaatindeyim.

Hacken - Elfsborg ​Gol Var​ 1.47

İki formda ekip bu maçta kozlarını paylaşacak. Son 4 maçını da kazanan Hacken alt sıralardan kurtuldu. Elfsborg ise deplasmanlarda çok etkili. Bu maçta tercihim KG Var.

Varbergs - Göteborg​ ÇŞ 1-0​ 1.44

Varbergs açısından Halmstad sınavı iyi geçti. Deplasmanda olsalar da ilk yarı güzel oynadılar ve ikinci yarının başında golü de buldular. Dakika 80’de Kroon’un golüne engel olamadılar ve 1 puanı aldılar. Burada da kaybetmezler.

Örebro - AIK ​2 ​1.56

Örebro, İsveç Allsvenskan Ligi’nin en formsuz ekiplerinden. Son 6 maçta da kaybettiler. AIK Södra ise Varbergs ve Kalmar maçlarından 6 puan topladı. Bu maçla galibiyet serilerini 3 maça çıkaracakları düşüncesindeyim.

Östersunds - Halmstad​ İY 0.5 üstü ​1.31

Östersunds çok formsuz bir grafik çiziyor. Kalelerini gole kapamakta oldukça zorlanıyorlar. Son 9 maçın 8’inde kalelerinde gol gördüler. Halmstad ise 7 maçtır kaybetmiyor. İlk yarı en az 1 gol olur.

SonderjyskE - Vejle​ Dep 0.5 üstü​ 1.32

SonderjyskE ligin ilk haftasında Silkeborg deplasmanından 1 puan çıkarmasını bildi. Vejle ise Sanders karşısında 2-0 mağlup oldu. Vejle en az 1 gol bulacaktır.

Dijon - Sochaux​ İY 0.5 üstü ​1.35

Dijon geçtiğimiz sezon Ligue 1’de mücadele ediyordu. Sochaux ise lige son derece güçlü bir rakiple mücadele ederek başlayacak. Bu maçta taraf bahsi riskli. İlk yarı golü bence çok ideal bir bahis.



