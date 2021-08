İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Kuzey liglerinin yanı sıra Almanya 2 ve Fransa 2'de futbol heyecanı hafta içi de sürüyor. Futbol maçlarının cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Aalesund-Ranheim Gol Var ​1.44

Norveç Lig 1’de Aalesund bu sezon şampiyonluğu hedefliyor. Ligde 4. sırada yer alsalar da, liderden yalnızca 2 puan uzaktalar. Ranheim son 5 maçta 4 galibiyetle üretken gözüktü. Ev sahibi favorim olsa da KG Var daha makul.

Jerv-Ham Kam ​ÇŞ 1-0​ 1.32

Liderlik mücadelesi içerisindeki iki ekip zorlu müsabaka ile karşı karşıya geliyorlar. Ham Kam uzun bir periyot lider olsa da Jerv bu maçı kazanırsa Ham Kam’ın üzerine geçecek. İç saha avantajıyla en az 1 puan çıkaracaklardır.

Quevilly-Bastia​ alt ​1.51

Fransa Ligue 2’de formda Quevilly lige çok iyi başladı. Son iki maçta da Amiens ve Dijon’u mağlup ettiler. Bastia ise gol yollarında etkisiz gözüktü. 2.5 alt en mantıklı seçim olduğu kanaatindeyim.

Osnabruck-Duisburg​ İY 0.5 üstü ​1.29

Osnabruck son maçında Wehen karşısında iç sahada 1-0 kaybetti. Açılış haftasında ise Werder Bremen’i mağlup ederek lige çarpıcı bir başlangıç yapmışlardı. İlk yarı gol çıkacaktır.

Fredrikstad-Start​ üst ​1.40

Fredrikstad oynadığı cesur futbolla dikkat çekiyor. Son maçta Moss mağlubiyetini iş kazası olarak yorumluyorum. Start son haftaların en belirgin çıkış yapan takımlarından. Bu sebepten ötürü taraf önermiyorum, üst çok ideal.

TPS Turku-Rops​Gol Var ​1.85

TPS Turku son 5 maçta 13 puan toplayarak harika bir çıkış yakaladı. Rops ise lig lideri olsa da eksikleri var. Bu sebepten ötürü taraf bahsi yerine KG Var’a yönelmek doğru tercih olacaktır.

Alianza At.-Alianza H.​ İY 0.5 üstü​ 1.35

Alianza Atletico bu sezon Peru Premier Ligi’ne çok kötü başladı. İlk 6 maç sonunda yalnızca 5 puan topladılar. Deplasman ekibi ise tıpkı Alianza Atletico gibi kalesini gole kapamakta zorlanıyor. İlk yarı gol bekliyorum.

Vendsyssel-Horsens ​ÇŞ 1-0​ 1.43

Vendsyssel açısından ligin ilk 4 haftası pek pozitif sonuçlanmadı. Henüz maç kazanamasalar da sadece 1 kere kaybettiler. Horsens kısır bir ekip. Ev sahibi bu sefer kaybetmez.

Grindavik-Thottur​ Gol Var​ 1.33

Grindavik son 10 maçında da gol bulsa da hiç kazanamadı. İzlanda Lig 1 gol anlamında beklentileri karşılıyor. Grindavik bu sefer bir başka formsuz ekip Thottur’u ağırlayacak. İki tarafın da gol bulmasını bekliyorum.

Afturelding-Vestri ​Gol Var​ 1.30

Afturelding, Vikingur Olafsir ile birlikte en ilginç maç sonuçlarına sahip ekip konumunda. Vestri ise Fram mağlubiyetinin yaralarını sarma peşinde. Taraf bahsini kestirmek güç, Gol Var cazip.

Fram-Selfoss​ 3.5 üstü​ 1.62

Lig lideri Fram Reykjavik, 5 maçtır kazanıyor. Selfoss ise son 4 maçta 6 puan toplasa da kalelerini gole kapayamıyor. Bu durumda maçın yüksek skora gitmesini bekliyorum. 3.5 üst ideal bir seçim.

Grotta-Kordrengir ​ÇŞ 0-2​ 1.36

Grotta açısından ligin başlangıcındaki periyot beklentinin altında kalmıştı. Sonradan toparlansalar da Kordrengir ile bariz kalite farkları var. Deplasman kaybetmeyecektir.