İddaaseverlere rehberlik edecek yorumları usta yazar Can Tongo hazırladı. Cazip oranlar ve fırsatlar, Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Türkiye ve Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın. İşte "Fanatik İddaa" farkıyla Can Tongo’nun tahminleri…

Monaco-Nantes​Ev 1.5 üstü ​1.49

Monaco, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Sparta Prag’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lige de o maçın moralinin yansımasını bekliyorum. Kaliteli kadrosuyla en az Nantes önünde 2 gol bulurlar.

Ufa-Lok.Moskova​İY 0.5 üstü​ 1.39

Ufa, Rusya Premier Ligi’ne çok kötü başladı. İlk 2 maçını da kaybeden ev sahibi, son derece özgüvenli olan Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek. Deplasman ekibi maçın favorisi. Bu maçın golle başlamasını bekliyorum.

Silkeborg-Viborg​ ÇŞ 0-2​ 1.35

Silkeborg son 3 maçında da 0-0 berabere kaldı. Bu sefer rakipleri Viborg önünde de temkinli oynayacaklarını düşünüyorum. Deplasmanda da olsa Viborg en az 1 puan alır.

Midtjylland-Vejle 3.5 altı​ 1.31

Midtjylland, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde çok formda olan PSV önünde tutunamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. İkinci maç öncesinde ligin zayıf ekibi Vejle önünde favori olsalar da tercihim az golden yana olacak.

Sporting-Vizela​1 & 1.5 üstü​1.38

Portekiz Liga NOS, bu hafta başlıyor. Açılış maçında son şampiyon Sporting Lizbon ve ligin yeni ekibi Vizela kozlarını paylaşacak. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı mevcut. Sporting’in en az 2 golle kazanmasını bekliyorum.

Cl.Brugge-Ce.Brugge​1 & 1.5 üstü​1.34

Club Brugge ve Cercle Brugge derbi müsabakasında karşılaşıyorlar. Açık ara farkla ev sahibi favori gösteriliyor. Ligin ilk 2 haftası geride kaldı. Her iki ekip 4 puan topladılar. Club Brugge farkını bu maçta gösterir.

Tondela-Santa Clara​ alt​ 1.51

Tondela geçtiğimiz sezon ligi güvenli bölgede noktalamıştı. Santa Clara ise birçok kişiye şok yaşattı ve 6. basamakta bitirdi. Avrupa Konferans Ligi ön elemelerine kalmayı başardı. Santa Clara daha hazır olsa da 2.5 alt daha banko.

Guimaraes-Portimonense ​İY 0.5 üstü​ 1.36

Guimaraes hedeflediği ilk 6 sıra amacına ulaşamamıştı ve ligi geçtiğimiz sezon 7. bitirmişti. Hazırlık döneminde iyi gözüktüler. Açık bir maç bekliyorum. Maç golle başlar.

Porto-Belenenses​İY 1​1.49

Porto bu sezon benim ümitli olduğum ekiplerden. Sezon başında hazırlık döneminde Lille ve Lyon önünde hazırlık maçlarında gollü kazandılar. Belenenses belki de ligin en zayıf ekiplerinden. Porto ilk yarıdan sonuca gider.

P.Ferreira-Famalicao​ alt​ 1.45

Paços Ferreira geçtiğimiz sezon ligin en sürpriz ekiplerinden olmayı başardılar. En yakın rakipleri olan Santa Clara’ya 7 puan fark atarak ligi 5. noktaladılar. Famalicao iyi savunma yapan bir ekip. Tercihim az golden yana.

W.Plock-Radomiak​ ÇŞ 1-0 ​1.22

Wisla Plock uzun zamandır büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Artık silkelenme vakitleri geldi. Son maçta Lechia deplasmanında iyi oynadılar ve daha çok pozisyona girdiler. Bu maçta kaybetmeyeceklerdir.

Nordsjaelland-Odense​ ÇŞ 1-0 ​1.31

Nordsjaelland, Danimarka Ligi’nin 3 haftası geride kaldığında 4 puan toplamayı başardı. Odense ise son maçında Kopenhag önünde direnemedi. Ev sahibi avantajlı skorla ayrılacaktır​

Sochi-Ural​Ev 1.5 üstü​ 1.63

Sochi geçtiğimiz sezon beklentinin çok üzerine çıkmıştı. Bu sezon başında da bu durumun tesadüf olmadığını gösterdiler. Akhmat deplasmanında 2-1 kazandılar. Ural ile kalite farkı çok bariz. Sochi en az 2 gol bulacaktır.

Norrkoping-Kalmar​ Gol Var​ 1.62

Norrkoping, son maçta formsuz Göteborg’u deplasmanda 2-1’le geçti. Bu maçta beraber çıkışa geçmeleri son derece olası. Kalmar ise 4 maçlık galibiyet hasretine Mjallby önünde sonlandırdı. MS 1 güzel gözükse de KG VAR daha banko.

Varbergs-Sirius​ Gol Var​1.52

Varbergs son dönemde kolay kaybetmeme alışkanlığı edindi. Son 5 maçta yalnızca 1 kere kaybettiler. Sirius ise çok kırılgan bir ekip olsa da zaman zaman üretken bir yapı. Karşılıklı goller ideal bahis.

Cobresal-Palestino ​Gol Var​ 1.51

Şili Premier Ligi’nin alt sıralarında yer alan iki takımın amacı da kendilerini güvenli bölgeye atmak. Palestino açık oynayan ve üretken bir ekip. KG Var mantıklı.